Deutsche Bank und DWS verlängern Kooperation mit Zurich - Aktien im Blick
Die Deutsche Bank und ihre Vermögensverwaltungstochter DWS arbeiten weiterhin mit dem Versicherer Zurich zusammen.
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Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die Partnerschaft mit dem Schweizer Konzern bis 2042 verlängert. Die Kooperation umfasst weiterhin ein Angebot an Lebens-, Risiko- und Sachversicherungen von Zurich sowie Fondsanlageangebote der DWS.
Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 617,00 Euro, während Deutsche Bank-Titel via XETRA 1,56 Prozent auf 28,36 Euro steigen. DWS gewinnen 1,34 Prozent auf 64,45 Euro.
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