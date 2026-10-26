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Zusammenarbeit

Deutsche Bank und DWS verlängern Kooperation mit Zurich - Aktien im Blick

Deutsche Bank und DWS verlängern Kooperation mit Zurich - Aktien im Blick

Die Deutsche Bank und ihre Vermögensverwaltungstochter DWS arbeiten weiterhin mit dem Versicherer Zurich zusammen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28.28 EUR 0.42 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
64.60 EUR 1.30 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
664.00 EUR -6.00 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen

Wie die Deutsche Bank mitteilte, wurde die Partnerschaft mit dem Schweizer Konzern bis 2042 verlängert. Die Kooperation umfasst weiterhin ein Angebot an Lebens-, Risiko- und Sachversicherungen von Zurich sowie Fondsanlageangebote der DWS.

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Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 617,00 Euro, während Deutsche Bank-Titel via XETRA 1,56 Prozent auf 28,36 Euro steigen. DWS gewinnen 1,34 Prozent auf 64,45 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com, Martynova Anna / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 DWS Group GmbHCo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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