Zusammenarbeit

HENSOLDT-Aktie gefragt: Strategische Partnerschaft mit Helsing vereinbart

12.02.26 14:51 Uhr
HENSOLDT und Helsing schließen strategische Partnerschaft - Aktie im Plus | finanzen.net

HENSOLDT und Helsing bündeln ihre Kräfte für das KI-gestützte Kampfflugzeug CA-1 Europa und vertiefen damit ihre Zusammenarbeit im Verteidigungssektor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,75 EUR 1,25 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die deutschen Rüstungsunternehmen HENSOLDT und Helsing haben eine strategische Partnerschaft für eine gemeinsame Weiterentwicklung von Verteidigungstechnologien vereinbart. Das erste gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen werde die Zusammenarbeit beim KI-gestützten autonomen Kampfflugzeug CA-1 Europa von Helsing, teilten die Unternehmen vor der Münchner Sicherheitskonferenz mit.

Wer­bung

Die CA-1 Europa solle künftig mit Sensorik von HENSOLDT ausgestattet werden, wurde erklärt. Geplant sei die Integration von Technologien und Sensoren aus den Bereichen Radar, Optronik, Selbstschutz sowie elektromagnetischer Kampfführung.

Helsing und HENSOLDT arbeiten bereits gemeinsamen mit dem norwegischen Konzern Kongsberg zusammen, um bis 2029 eine Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung für Europa aufzubauen.

"Die Zukunft moderner Verteidigungssysteme liegt im intelligenten und vernetzten Zusammenspiel von Sensorik und Künstlicher Intelligenz", erklärte Oliver Dörre, Vorstandsvorsitzender von HENSOLDT.

Wer­bung

Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-CEO von Helsing, bezeichnete CA-1 als "Angebot für eine glaubwürdige europäische Abschreckung". Er betonte die Bedeutung einer eigenen Rüstungsproduktion für Souveränität und Überlegenheit der Streitkräfte.

Im XETRA-Handel zeigt sich die HENSOLDT-Aktie zeitweise 1,20 Prozent fester bei 80,30 Euro.

/cn/DP/jha

MÜNCHEN (dpa-AFX)

