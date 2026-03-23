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Infineon-Aktie im Minus: Kooperation mit DG Matrix für nächste SST-Generation

24.03.26 12:41 Uhr
Infineon und DG Matrix bündeln Kräfte bei SiC-Halbleitern - Aktie tiefer | finanzen.net

Das US-Unternehmen DG Matrix setzt für seine Solid-State-Transformatoren (SST) auf Leistungshalbleiter auf Siliziumkarbid-Basis von Infineon.

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Beide Seiten vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bei der Entwicklung der nächsten Generation von SiC-Bauelementen soll es zu einer engen Abstimmung kommen.

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SST-Transformatoren ersetzen mit einer deutlich größeren Leistungsdichte konventionelle Transformatoren. Sie erlauben eine direkte Umwandlung von Mittelspannungen aus dem Netz in Niederspannungen, wie sie unter anderem von KI-Rechenzentren, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbaren Energiesystemen und industriellen Mikronetzen gebraucht werden.

Infineon erwartet laut Mitteilung, dass das Marktvolumen für Halbleiter im Bereich der SST in den nächsten fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar erreichen könnte.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,81 Prozent tiefer bei 37,80 Euro.

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