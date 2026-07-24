Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: 87-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Vanderbilt

Zusammenarbeit

27.07.26 16:19 Uhr

Vanderbilt Health und Siemens Healthineers gehen eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 87 Millionen US-Dollar ein.

Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung