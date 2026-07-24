Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: 87-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Vanderbilt
Vanderbilt Health und Siemens Healthineers gehen eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 87 Millionen US-Dollar ein.
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Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.
Die Siemens Healthineers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,77 Prozent stärker bei 35,68 Euro.
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