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Zusammenarbeit

Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: 87-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Vanderbilt

Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: 87-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Vanderbilt

Vanderbilt Health und Siemens Healthineers gehen eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 87 Millionen US-Dollar ein.

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Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.

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Die Siemens Healthineers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,77 Prozent stärker bei 35,68 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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23.07.26 Siemens Kaufen DZ BANK
14.07.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.07.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Underweight Barclays Capital
07.07.26 Siemens Buy UBS AG