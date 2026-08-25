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Zusammenarbeit

Telekom-Aktie: DFB-Basketball-Deal verlängert

Telekom-Aktie: DFB-Basketball-Deal verlängert

Die deutschen Basketball-Nationalmannschaften werden auch in Zukunft bei der Deutschen Telekom zu sehen sein.

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Die bereits seit 2018 bestehende Zusammenarbeit wurde um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis Ende 2029. Das abgeschlossene Paket umfasst die wichtigsten Freundschafts- und Testspiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer, darunter auch der Supercup. Die Partien werden bei MagentaTV sowie MagentaSport weiter live und kostenlos übertragen.

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"Die Deutsche Telekom und MagentaTV sind für den deutschen Basketball seit vielen Jahren enorm wichtige Partner", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. "Gerade in den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele großartige Momente erlebt." Dennis Schröder und Co. waren 2023 sensationell Weltmeister geworden und holten im vergangenen Jahr den EM-Titel.

Die Rechte an den Welt- und Europameisterschaften hatte sich zuletzt ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) gesichert. Die Sendergruppe wird als frei empfangbarer Partner alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei der am 4. September beginnenden Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin, der Männer-WM 2027 in Katar, die Frauen-EM 2027 sowie der Männer-EM 2029 übertragen.

Im XETRA-Handel notiert die Telekom-Aktie zeitweise 0,03 Prozent höher bei 29,11 Euro.

/lar/DP/nas

KÖLN (dpa-AFX)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

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10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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