thyssenkrupp-Aktie in Grün: Konzerntochter Uhde winkt Auftrag für zwei E-Fuel-Anlagen in Schweden
Die thyssenkrupp-Tochter Uhde hat gute Chancen, zwei geplante E-Fuel-Anlagen im Nordosten Schwedens zu bauen.
Werte in diesem Artikel
Die thyssen-Konzernsparte Decarbon Technologies vereinbarte mit Liquid Energy Design dazu eine Zusammenarbeit für deren Entwicklung, wie beide Seiten gemeinsam mitteilten. Die finale Investitionsentscheidung steht demnach noch aus. Für das Projekt in Umea soll sie bis Ende 2027 fallen, hieß es.
Jede Anlage soll für eine jährliche Produktionskapazität von rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr ausgelegt sein. Das E-Methanol solle als Kraftstoff für Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr eingesetzt und mit erneuerbarem Strom aus biogenem Kohlendioxid hergestellt werden.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent höher bei 10,58 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG