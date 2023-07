NVIDIA investiert in Pharma-Unternehmen: Recursion Pharma-Aktie springt um fast 80 Prozent hoch

Zusammenarbeit verkündet

Der Chipriese NVIDIA hat mit einer PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) für einen Kurssprung bei einem Medizinunternehmen gesorgt.

• NVIDIA investiert 50 Millionen in Techbio-Unternehmen Recursion Pharmaceuticals

• Unternehmen arbeiten zusammen

• Recursion-Aktie mit deutlichem Plus

Die Aktie von Recursion Pharmaceuticals hat am Mittwoch an der US-Börse NASDAQ einen Kurssprung um 78,17 Prozent auf 12,08 US-Dollar hingelegt. Auch im vorbörslichen Handel am Donnerstag ist erneut ein Plus zu sehen - aktuell wird der Anteilsschein 0,91 Prozent höher bei 12,19 US-Dollar gehandelt.

NVIDIA steigt ein

Verantwortlich für den deutlichen Kurssprung ist der Chipkonzern NVIDIA, der im Rahmen einer Privat Investment in Public Equity-Transaktion (PIPE-Transaktion) 50 Millionen US-Dollar in das Unternehmen aus Salt Lake City investiert hat. Das gab Recursion Pharmaceuticals im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt.

"Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA repräsentiert zwei erstklassige Unternehmen, die sich zusammentun, um bei der Lösung einer der schwierigsten Herausforderungen der Welt, der Arzneimittelforschung, zu helfen", wird Dr. Chris Gibson, Mitbegründer und CEO von Recursion in der Presseveröffentlichung zitiert. Und weiter heißt es: "Mit unserem leistungsstarken Datensatz und den beschleunigten Rechenkapazitäten von NVIDIA beabsichtigen wir, bahnbrechende Grundlagenmodelle in der Biologie und Chemie in einem Umfang zu schaffen, wie es sie im biologischen Bereich noch nie gegeben hat."

KI als Werkzeug zur Entdeckung von Medikamenten

Konkret verfolgt Recursion Pläne, die Entwicklung seiner KI-Grundlagenmodelle für Biologie und Chemie zu beschleunigen. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit NVIDIA wolle man die Modelle optimieren und über NVIDIA-Cloud-Dienste an Biotechnologieunternehmen vertreiben.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht demnach BioNeMo, NVIDIAs KI-gestützter Cloud-Dienst für die Arzneimittelforschung. Recursion will seinen eigenen "proprietären biologischen und chemischen Datensatz, der mehr als 23 Petabyte und 3 Billionen durchsuchbare Gen- und Verbindungsbeziehungen umfasst", dazu nutzen, das Training von Basismodellen auf der NVIDIA DGX™ Cloud für eine mögliche kommerzielle Lizenz/Veröffentlichung auf BioNeMo zu beschleunigen.

Von NVIDIA waren positive Töne zur Zusammenarbeit zu hören. "Generative KI ist ein revolutionäres Werkzeug zur Entdeckung neuer Medikamente und Behandlungen", betont NVIDIA-Chef Jensen Huang. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Weltklasse-Team von Recursion, das mit NVIDIA DGX und NVIDIA KI-Software Pionierarbeit in der digitalen Biologie und Chemie leistet, um die Entwicklung der weltweit größten biomolekularen generativen KI-Modelle und die Medikamentenentwicklung für Biotech- und Pharmaunternehmen zu beschleunigen."

Analyst begeistert

Analysten bewerten die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Recursion positiv. Gil Blum, Analyst bei Needham & Co., sieht Recursion durch die Kapitalspritze in seiner führenden Position bestätigt. "Die Zusammenarbeit verschafft Recursion Zugang zum leistungsstärksten KI-Computing-Unternehmen der Welt", zitiert Wallstreet-Online aus einer Mitteilung des Experten an Kunden.



Redaktion finanzen.net