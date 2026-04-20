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Zusammenschluss

Aktien im Minus: Deutsche Telekom erwägt offenbar vollständige Übernahme von T-Mobile US

21.04.26 20:49 Uhr
Deutsche Telekom prüft wohl Komplettübernahme von NASDAQ-Titel T-Mobile US - Aktien geben nach | finanzen.net

Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US.

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Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, berichtet Bloomberg. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern.

Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der größte Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen.

Das kombinierte Unternehmen könnte anschließend eine Börsennotierung in den USA und an einer großen europäischen Börse anstreben, so Bloomberg. Die Details seien aber noch nicht ausgearbeitet.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert am Dienstag im Tradegate-Handel zeitweise 2,06 Prozent tiefer bei 28,99 Euro, während die T-Mobile US-Aktie an der NASDAQ 0,50 Prozent tiefer bei 197,37 US-Dollar notiert.

Dow Jones Newswires

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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