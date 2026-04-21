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Zusammenschluss

Deutsche Telekom erwägt offenbar vollständige Übernahme von T-Mobile US - Aktien im Minus

22.04.26 09:39 Uhr
Deutsche Telekom prüft wohl Komplettübernahme von NASDAQ-Titel T-Mobile US - Aktien geben nach | finanzen.net

Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US.

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Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, berichtet Bloomberg. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern.

Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der größte Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen.

Das kombinierte Unternehmen könnte anschließend eine Börsennotierung in den USA und an einer großen europäischen Börse anstreben, so Bloomberg. Die Details seien aber noch nicht ausgearbeitet.

Aktien von Deutsche Telekom und T-Mobile US im Fokus

Im XETRA-Handel am Mittwoch geben die T-Aktien zeitweise um 1,88 Prozent auf 28,25 Euro nach. beendeten den NASDAQ-Handel am Dienstag 1,50 Prozent tiefer bei 195,39 US-Dollar.

Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler am Morgen. Gleichzeitig könnte die Finanzierung einige Sorgen bereiten und den Kurs belasten, gab er zu Bedenken.

Laut der US-Bank JPMorgan dürfte eine solche Transaktion zum Ziel haben, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen. Investoren dürften aber überrascht sein und es werde wohl mehr Fragen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in seiner Einschätzung.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

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