Zustandsbericht: Bahnnetz nicht weiter verschlechtert

Heute im Fokus

Autowerte profitieren von möglichen Zoll-Ausnahmen. Bank of America verdient mehr als erwartet. China verbietet heimischen Airlines wohl Boeing-Jets. Beiersdorf in Q1 besser als erwartet. BVB benötigt Fußball-Wunder. QIAGEN präsentiert Geräte-Offensive für Labore. Carl Zeiss Meditec wächst - Ausblick schwierig. ON Semiconductor zieht Milliarden-Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems zurück. J&J steigert Umsatz und Gewinn.