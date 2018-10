US-Aufseher geben wohl grünes Licht für Fusion von Linde und Praxair

Die amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC habe am Mittwoch Praxair mündlich ihre Zustimmung zu dem Deal angekündigt, wie das "Manager Magazin" am Donnerstag auf seiner Webseite ohne Nennung einer Quelle schreibt. Das formale Dokument dazu solle in den nächsten Tagen folgen. Die im DAX notierten Linde -Aktien stiegen zuletzt um mehr als 6 Prozent.

Die Zustimmung der USA hat als unsicher gegolten. Anfang Oktober legten Linde und Praxair der FTC dann ein Zusagenpaket vor, um doch noch das "Ok" zu bekommen. Das grüne Licht aus den USA kommt damit gerade noch rechtzeitig: Laut Wertpapiergesetz muss die Fusion spätestens am 24. Oktober abgeschlossen sein.

FRANKFURT/WASHINGTON (dpa-AFX)

