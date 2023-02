BVB-Aktie wenig bewegt: BVB ist nach Siegesserie optimistisch vor Champions League-Duell gegen den FC Chelsea

Nach sechs Siegen in den bisherigen sechs Pflichtspielen des neuen Jahres will der Bundesligist BVB (Borussia Dortmund) seinen Höhenflug am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinale des wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs fortsetzen.

Ein Erfolg über das allein in dieser Saison für rund 600 Millionen Euro verstärkte Starensemble aus England würde dem Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge in London bescheren. "Wir sind uns sicher, dass es nicht morgen entschieden wird, sondern dass es zwei enge Spiele werden", sagte Terzic am Dienstag.

Ryerson sieht BVB im Vorteil: "Wir sind schon eingespielt"

Borussia Dortmunds ( BVB (Borussia Dortmund) ) Winterneuzugang Julian Ryerson hofft im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea auf sein Debüt in der Champions League. "Es ist ein Kindheitstraum, Champions League zu spielen", sagte der 25-Jahre alte Fußballprofi. Der Außenverteidiger war im Januar vom 1. FC Union Berlin zum BVB gewechselt. Vor dem im Winter mit mehr als 300 Millionen Euro verstärkten Gegner aus London hat Ryerson zwar Respekt, sieht aber auch einen Vorteil für seine Mannschaft. Für Chelsea sei es eine Herausforderung, die Neuzugänge zu integrieren, sagte Ryerson. "Wir sind schon eingespielt. Das kann eine Stärke von uns sein."

Via XETRA verharrt die BVB-Aktie zeitweise bei 4,18 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

