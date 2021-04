Dermapharm-Aktie vorbörslich fester: Kräftiges Wachstum für 2021 angepeilt - höhere Dividende für Aktionäre geplant

So sollen die Erlöse aus eigener Kraft um 24 bis 26 Prozent steigen, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet Dermapharm mit einer Steigerung um 45 bis 50 Prozent. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auch auf die Kooperation zur Covid-19-Impfstoffproduktion mit BioNTech sowie die Allergopharma-Übernahme.

Wie bereits bekannt, hatte Dermapharm 2020 von einer hohen Nachfrage nach Produkten zur Immunstärkung profitiert und sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn kräftig zugelegt. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Überschuss von fast 86 Millionen Euro nach knapp 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier zeigte sich zufrieden. Das Geschäftsmodell sei "ausgesprochen krisensicher und anpassungsfähig". Die Aktionäre sollen für 2020 eine Dividende von 88 Cent je Anteilsschein erhalten und damit 8 Cent mehr als im Vorjahr.

So reagiert die Dermapharm-Aktie

Die Aktien von Dermapharm dürften am Dienstag einen Angriff auf ihr bisheriges Rekordhoch starten. Auf der Tradegate-Plattform rückten die Papiere nach einem optimistischen Ausblick auf 2021 verglichen mit ihrem XETRA-Schlusskurs um 2,6 Prozent auf gut 67 Euro vor. Damit würden sie die bisherige Bestmarke von 66,70 Euro aus dem Februar überbieten.

Dermapharm prognostizierte für 2021 laut Mitteilung "ein außergewöhnlich starkes Wachstum". Händler werteten den Ausblick als entscheidend, der einen positiven Eindruck mache. Ein Börsianer betonte, er lasse viel Luft nach oben für die Konsensschätzungen. Treiber seien die Kooperation mit Biontech (BioNTech (ADRs)) bei der Produktion des Corona-Impfstoffs, die erfolgreiche Integration des Zukaufs Allergopharma und neue eigene Produkte.

