Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Blick

16.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,57 Prozent auf 6.203,44 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,320 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent höher bei 6.177,45 Punkten, nach 6.168,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.215,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.177,45 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,438 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.09.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.266,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.283,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.652,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 4,95 Prozent auf 1.076,80 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,80 Prozent auf 41,06 EUR), Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 198,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 134,46 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-0,28 Prozent auf 269,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR), Eni (-0,08 Prozent auf 25,66 EUR) und Bayer (-0,07 Prozent auf 44,38 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2.477.498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net