Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus

Euro STOXX 50-Kursverlauf

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Zum Handelsschluss kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,70 Prozent auf 5.848,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,924 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,195 Prozent auf 5.819,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.808,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5.801,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.855,75 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,989 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.905,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.985,23 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.416,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,025 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR), Deutsche Bank (+ 1,51 Prozent auf 27,16 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR) und adidas (+ 1,41 Prozent auf 144,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1.121,60 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 245,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,71 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 462,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.721.185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net