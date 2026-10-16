Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus

Euro STOXX 50-Marktbericht

16.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Der Euro STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel letztendlich um 0,57 Prozent auf 6.203,16 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,320 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 6.177,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6.168,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.223,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.177,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,434 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.266,50 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.283,61 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 5.652,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,03 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1.090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87 Prozent auf 41,09 EUR), Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 198,92 EUR) und Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 134,98 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR), Siemens (+ 0,00 Prozent auf 270,65 EUR), Bayer (+ 0,11 Prozent auf 44,46 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,11 Prozent auf 6,14 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9.184.817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 588,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net