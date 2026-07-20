Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Index im Blick

21.07.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 gewinnt heute an Wert.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 6.272,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent höher bei 6.230,08 Punkten in den Handel, nach 6.227,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6.230,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.275,93 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der Euro STOXX 50 6.293,13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.930,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 5.342,98 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.431,42 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,92 Prozent auf 157,10 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 65,67 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 195,00 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 1.006,60 EUR) und UniCredit (+ 1,27 Prozent auf 81,86 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 506,60 EUR), SAP SE (-1,17 Prozent auf 136,64 EUR), Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 252,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,81 Prozent auf 26,87 EUR) und BMW (-0,45 Prozent auf 58,08 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.209.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net