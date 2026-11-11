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Euro STOXX 50-Performance im Blick

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,405.20 EUR 56.20 EUR 4.17 %
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BMW AG
57.72 EUR -0.40 EUR -0.69 %
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Deutsche Börse AG
323.20 EUR 3.70 EUR 1.16 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
59.88 EUR 1.18 EUR 2.01 %
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Enel S.p.A.
9.83 EUR -0.04 EUR -0.38 %
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Eni S.p.A.
25.22 EUR 0.61 EUR 2.48 %
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Infineon AG
52.36 EUR 2.74 EUR 5.51 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.31 EUR -0.08 EUR -1.21 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.65 EUR 0.23 EUR 0.56 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR -7.20 EUR -1.25 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.98 EUR -0.05 EUR -0.29 %
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Rheinmetall AG
792.00 EUR -66.80 EUR -7.78 %
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Siemens Energy AG
132.34 EUR 10.80 EUR 8.89 %
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TotalEnergies
79.36 EUR 1.41 EUR 1.81 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,386.85 EUR 58.98 EUR 0.93 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 6.357,60 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,433 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 6.336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.327,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.398,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.336,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.173,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.551,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.725,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,67 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 7,96 Prozent auf 129,38 EUR), Infineon (+ 5,08 Prozent auf 51,54 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 25,21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,67 Prozent auf 59,72 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,15 Prozent auf 324,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-5,31 Prozent auf 808,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 6,29 EUR), Enel (-0,92 Prozent auf 9,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,87 Prozent auf 571,20 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3.138.830 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 517,925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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15:26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:36 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Siemens Energy Buy UBS AG

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