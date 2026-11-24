Marktbericht

Beim Euro STOXX 50 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 6.075,53 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,121 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 6.076,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6.074,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.078,89 Punkte, das Tagestief hingegen 6.065,30 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 6.068,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 6.447,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.528,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 735,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 26,32 EUR), Airbus SE (+ 0,27 Prozent auf 196,28 EUR), UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 77,08 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 311,40 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1,16 Prozent auf 166,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,07 Prozent auf 57,50 EUR), Infineon (-0,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-0,79 Prozent auf 52,56 EUR) und Siemens (-0,68 Prozent auf 263,35 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 179.595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net