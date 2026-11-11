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Euro STOXX 50 im Fokus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.65 EUR -1.25 EUR -0.70 %
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ASML NV
1,405.00 EUR 56.00 EUR 4.15 %
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Bayer
56.66 EUR -0.70 EUR -1.22 %
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Deutsche Börse AG
328.60 EUR 9.10 EUR 2.85 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
59.98 EUR 1.28 EUR 2.18 %
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Eni S.p.A.
25.22 EUR 0.61 EUR 2.48 %
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Infineon AG
52.48 EUR 2.86 EUR 5.75 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.31 EUR -0.08 EUR -1.21 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.61 EUR 0.19 EUR 0.46 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.60 EUR -7.20 EUR -1.25 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.98 EUR -0.05 EUR -0.29 %
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Rheinmetall AG
801.80 EUR -57.00 EUR -6.64 %
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Siemens Energy AG
133.44 EUR 11.90 EUR 9.79 %
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TotalEnergies
79.36 EUR 1.41 EUR 1.81 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,393.39 EUR 65.52 EUR 1.04 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,00 Prozent auf 6.390,90 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,433 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 6.336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.327,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.398,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.336,58 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.173,37 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.551,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.725,70 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,24 Prozent zu. 6.577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), Eni (+ 2,48 Prozent auf 25,22 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 6,31 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 569,40 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 177,10 EUR) und Bayer (-0,56 Prozent auf 56,76 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.241.951 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 517,925 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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15:26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:36 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:16 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Siemens Energy Buy UBS AG

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