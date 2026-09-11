Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

Index-Bewegung

11.09.26 17:57 Uhr

Am Abend zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent fester bei 6.322,51 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,367 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 6.291,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6.268,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.285,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.341,44 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,978 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.551,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.056,96 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 5.386,77 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,90 Prozent auf 6,81 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR), Bayer (-1,09 Prozent auf 48,17 EUR) und Eni (-0,54 Prozent auf 24,06 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5.243.863 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net