Zuversicht in Europa: Gewinne im STOXX 50

STOXX 50 im Fokus

So bewegt sich der STOXX 50 am Freitag.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 5.345,97 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 5.347,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5.342,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.357,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.336,15 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,576 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 5.083,85 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 4.872,97 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.06.2025, einen Stand von 4.438,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,84 Prozent nach oben. Bei 5.368,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 1.209,00 EUR), BP (+ 1,72 Prozent auf 4,98 GBP), AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 133,14 GBP), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 119,34 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,06 Prozent auf 29,94 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,52 Prozent auf 74,74 GBP), UBS (-1,36 Prozent auf 40,50 CHF), Deutsche Telekom (-0,71 Prozent auf 26,72 EUR), Richemont (-0,62 Prozent auf 183,90 CHF) und HSBC (-0,50 Prozent auf 14,35 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 13.543.183 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,406 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,32 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net