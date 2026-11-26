Euro STOXX 50-Kursverlauf

Der Euro STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:40 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,08 Prozent aufwärts auf 6.017,08 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,176 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,448 Prozent auf 5.920,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5.894,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6.026,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.920,89 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,879 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.116,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 6.470,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 5.655,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 4,77 Prozent auf 770,90 EUR), Bayer (+ 4,74 Prozent auf 53,08 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 117,62 EUR) und BMW (+ 3,08 Prozent auf 56,94 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Enel (+ 0,58 Prozent auf 9,52 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,99 Prozent auf 5,63 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.886.156 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 462,964 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net