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Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Plus

22.05.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Plus | finanzen.net

Der STOXX 50 gewinnt heute an Wert.

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Um 12:08 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,65 Prozent auf 5.192,61 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 5.176,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5.158,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5.198,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.176,58 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,28 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Wert von 5.060,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.555,23 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,75 Prozent zu. Bei 5.315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1.230,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,68 Prozent auf 94,30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF), Rolls-Royce (+ 1,58 Prozent auf 12,27 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 29,52 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-1,27 Prozent auf 5,58 GBP), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,74 Prozent auf 5,63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 471,70 EUR) und Zurich Insurance (-0,49 Prozent auf 569,80 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2.354.630 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 513,762 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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