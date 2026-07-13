Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus
Wenig verändert zeigte sich der STOXX 50 am Abend.
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Schlussendlich ging der STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5.375,83 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zuvor ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5.357,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.370,26 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5.380,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.322,58 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.287,92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.143,06 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 4.521,17 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,45 Prozent. Bei 5.489,89 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 69,55 GBP), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), BP (+ 2,28 Prozent auf 5,17 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 123,64 GBP), Novartis (-1,73 Prozent auf 122,42 CHF), GSK (-1,69 Prozent auf 19,21 GBP) und Novo Nordisk (-1,45 Prozent auf 319,70 DKK) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 37.661.058 Aktien gehandelt. Mit 604,721 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Im STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
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