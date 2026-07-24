Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Index im Blick

27.07.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Am Montag schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 5.431,24 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,088 Prozent fester bei 5.433,94 Punkten in den Montagshandel, nach 5.429,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5.486,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.428,89 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5.342,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.040,09 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.510,26 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,56 Prozent aufwärts. 5.489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), RELX (+ 4,44 Prozent auf 26,82 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,20 Prozent auf 520,20 EUR) und GSK (+ 2,16 Prozent auf 19,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-2,57 Prozent auf 5,34 GBP), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), National Grid (-1,21 Prozent auf 12,23 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,86 Prozent auf 32,77 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24.916.330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net