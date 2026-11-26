Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstagmorgen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 1,58 Prozent höher bei 5.278,33 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,319 Prozent höher bei 5.212,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.196,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.212,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.279,15 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 5.354,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.494,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der STOXX 50 4.798,02 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 117,68 EUR), Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 769,90 EUR), Rolls-Royce (+ 3,77 Prozent auf 12,98 GBP), Rio Tinto (+ 2,95 Prozent auf 56,90 GBP) und Airbus SE (+ 2,93 Prozent auf 195,50 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Unilever (-0,06 Prozent auf 50,64 GBP), Enel (+ 0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 87,17 CHF), National Grid (+ 0,24 Prozent auf 12,55 GBP) und BAT (+ 0,33 Prozent auf 45,71 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 576.334 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net