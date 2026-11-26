STOXX 50 im Fokus

Am Donnerstagabend zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Zum Handelsschluss sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,66 Prozent auf 5.282,59 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,319 Prozent fester bei 5.212,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.196,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.296,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.212,82 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 5.354,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.494,85 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4.798,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,69 Prozent auf 103,15 GBP), Rolls-Royce (+ 3,45 Prozent auf 12,94 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-0,55 Prozent auf 45,31 GBP), Unilever (-0,10 Prozent auf 50,62 GBP), UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 128,24 CHF) und National Grid (+ 0,52 Prozent auf 12,59 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19.242.271 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net