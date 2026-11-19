Index-Performance im Fokus

Der STOXX 50 wagt sich am Donnerstagmittagnicht aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,11 Prozent stärker bei 5.347,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,275 Prozent auf 5.356,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.341,63 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.344,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5.365,99 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 3,23 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.360,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.466,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der STOXX 50 4.710,45 Punkte auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,88 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 130,70 EUR), Richemont (+ 2,37 Prozent auf 179,60 CHF), Airbus SE (+ 2,35 Prozent auf 202,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 69,50 CHF) und UniCredit (+ 2,18 Prozent auf 81,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novartis (-2,80 Prozent auf 127,80 CHF), National Grid (-2,53 Prozent auf 12,15 GBP), SAP SE (-2,34 Prozent auf 189,38 EUR), Unilever (-2,15 Prozent auf 47,88 GBP) und BAT (-1,86 Prozent auf 43,72 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 3.735.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 476,685 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BP-Aktie weist mit 5,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net