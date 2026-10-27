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Index-Bewegung

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus

Am Abend wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 2.02 EUR 2.67 %
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ASML NV
1,472.60 EUR 44.60 EUR 3.12 %
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BP plc (British Petrol)
7.32 EUR -0.23 EUR -3.02 %
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HSBC Holdings plc
15.33 EUR -0.96 EUR -5.92 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.02 EUR 0.30 %
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London Stock Exchange (LSE)
110.15 EUR -3.90 EUR -3.42 %
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Novartis AG
138.58 EUR 1.40 EUR 1.02 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.78 EUR -0.20 EUR -0.56 %
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Rio Tinto plc
76.69 EUR 1.42 EUR 1.89 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.48 EUR -0.66 EUR -1.38 %
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Siemens AG
265.80 EUR 4.80 EUR 1.84 %
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Siemens Energy AG
128.70 EUR 4.88 EUR 3.94 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,371.41 EUR 17.34 EUR 0.32 %
News | Analysen

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 5.371,44 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 5.350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5.354,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5.326,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.375,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.353,40 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 5.420,84 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 4.800,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,36 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Rio Tinto (+ 2,51 Prozent auf 64,00 GBP), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil HSBC (-5,42 Prozent auf 12,91 GBP), BP (-2,87 Prozent auf 6,13 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 29,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,80 Prozent auf 39,28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,41 Prozent auf 92,08 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 28.749.462 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,148 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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