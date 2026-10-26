Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX nachmittags steigen

DAX-Marktbericht

26.10.26 15:57 Uhr

Der DAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 1,27 Prozent auf 25.500,86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,093 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,215 Prozent auf 25.235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25.181,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.509,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.217,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der DAX mit 25.099,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24.239,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,92 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 123,60 EUR), Infineon (+ 3,37 Prozent auf 50,31 EUR), Bayer (+ 3,37 Prozent auf 45,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,22 Prozent auf 326,90 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,14 Prozent auf 368,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 25,04 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 83,10 EUR), Symrise (-0,98 Prozent auf 101,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,51 Prozent auf 147,05 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 313,00 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3.279.542 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net