DAX25.102 +0,2%Est506.081 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.616 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,33 -0,9%Gold5.033 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
LUS-DAX im Fokus

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

20.02.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
155,55 EUR -0,35 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
190,32 EUR 2,24 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
44,10 EUR -1,54 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
107,10 EUR 1,15 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,70 EUR 0,26 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,54 EUR -0,16 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
208,50 EUR 1,50 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
45,00 EUR -0,64 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,78 EUR -0,10 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
170,36 EUR -0,02 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
70,30 EUR 0,45 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,30 EUR 0,40 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
20,75 EUR -0,20 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25.116,5 PKT 109,5 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Am Freitag gewinnt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,39 Prozent auf 25.104,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.142,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.001,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 24.584,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 22.916,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22.310,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,19 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Bei 24.214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 2,03 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 207,70 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR) und Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 70,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Bayer (-2,82 Prozent auf 44,29 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 44,98 EUR), Zalando (-1,05 Prozent auf 20,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,76 Prozent auf 49,54 EUR) und Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 105,90 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.604.726 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,409 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.02.2026Bayer OverweightBarclays Capital
18.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

