Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

LUS-DAX im Fokus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag gewinnt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,39 Prozent auf 25.104,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.142,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.001,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 24.584,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 22.916,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22.310,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,19 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Bei 24.214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 2,03 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 190,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,07 Prozent auf 207,70 EUR), adidas (+ 1,06 Prozent auf 156,90 EUR) und Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 70,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Bayer (-2,82 Prozent auf 44,29 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 44,98 EUR), Zalando (-1,05 Prozent auf 20,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,76 Prozent auf 49,54 EUR) und Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 105,90 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.604.726 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,409 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

