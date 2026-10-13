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DAX-Performance im Fokus

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Mit dem DAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151.10 EUR 1.40 EUR 0.94 %
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Airbus SE
188.16 EUR -0.26 EUR -0.14 %
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Bayer
44.74 EUR 0.98 EUR 2.24 %
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Brenntag SE
61.68 EUR -0.26 EUR -0.42 %
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Daimler Truck
40.94 EUR -0.07 EUR -0.17 %
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Deutsche Telekom AG
25.43 EUR 0.44 EUR 1.76 %
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HOCHTIEF AG
391.00 EUR 1.00 EUR 0.26 %
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Infineon AG
56.39 EUR -1.01 EUR -1.76 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.62 EUR 0.28 EUR 0.70 %
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SAP SE
194.82 EUR -0.12 EUR -0.06 %
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Siemens Energy AG
145.16 EUR -1.66 EUR -1.13 %
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Symrise AG
96.06 EUR 4.18 EUR 4.55 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.54 EUR 0.06 EUR 0.09 %
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Zalando
24.64 EUR 0.62 EUR 2.58 %
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Indizes
DAX 40
25,343.92 EUR 66.24 EUR 0.26 %
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Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 25.416,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,154 Prozent stärker bei 25.316,71 Punkten in den Handel, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.453,29 Punkte, das Tagestief hingegen 25.306,11 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.568,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der DAX 25.114,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.387,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,57 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,05 Prozent auf 96,10 EUR), Bayer (+ 2,17 Prozent auf 44,78 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-1,35 Prozent auf 56,45 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 145,70 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR), Daimler Truck (-0,10 Prozent auf 40,96 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 188,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.229.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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