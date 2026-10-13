Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

DAX-Performance im Fokus

13.10.26 12:26 Uhr

Mit dem DAX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,55 Prozent fester bei 25.416,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,154 Prozent stärker bei 25.316,71 Punkten in den Handel, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.453,29 Punkte, das Tagestief hingegen 25.306,11 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.568,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der DAX 25.114,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.387,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,57 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,05 Prozent auf 96,10 EUR), Bayer (+ 2,17 Prozent auf 44,78 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-1,35 Prozent auf 56,45 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 145,70 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR), Daimler Truck (-0,10 Prozent auf 40,96 EUR) und Airbus SE (-0,07 Prozent auf 188,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.229.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net