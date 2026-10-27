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DAX-Performance im Blick

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Der DAX verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.35 EUR -0.90 EUR -0.57 %
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Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
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BMW AG
57.20 EUR -0.48 EUR -0.83 %
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Commerzbank
37.71 EUR 0.64 EUR 1.73 %
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Deutsche Telekom AG
25.14 EUR 0.22 EUR 0.88 %
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HOCHTIEF AG
381.20 EUR 11.00 EUR 2.97 %
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Infineon AG
52.86 EUR 2.16 EUR 4.26 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.08 EUR -1.39 EUR -3.35 %
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Rheinmetall AG
1,022.20 EUR -9.00 EUR -0.87 %
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SAP SE
213.85 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siemens AG
266.70 EUR 5.70 EUR 2.18 %
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Siemens Energy AG
128.92 EUR 5.10 EUR 4.12 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.36 EUR -0.84 EUR -1.21 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.05 EUR -0.33 %
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Indizes
DAX 40
25,640.43 EUR 229.59 EUR 0.9 %
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Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 25.582,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,161 Prozent tiefer bei 25.369,81 Punkten in den Handel, nach 25.410,84 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.590,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.340,21 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 25.408,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.361,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, notierte der DAX bei 24.308,78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,25 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,06 Prozent auf 128,16 EUR), Infineon (+ 3,57 Prozent auf 51,99 EUR), HOCHTIEF (+ 1,94 Prozent auf 378,20 EUR), Siemens (+ 1,55 Prozent auf 265,45 EUR) und Commerzbank (+ 1,32 Prozent auf 37,67 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,08 Prozent auf 40,10 EUR), Beiersdorf (-2,99 Prozent auf 80,60 EUR), Rheinmetall (-1,24 Prozent auf 1.021,40 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 57,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 68,74 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3.041.666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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