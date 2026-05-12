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XETRA-Handel im Blick

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag im Aufwind

13.05.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag im Aufwind | finanzen.net

Der DAX verbucht am Mittag Zuwächse.

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Im DAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,87 Prozent aufwärts auf 24.164,23 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,020 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,729 Prozent stärker bei 24.129,57 Punkten, nach 23.954,93 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.076,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.226,17 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,695 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.742,44 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 24.914,88 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.05.2025, einen Stand von 23.638,56 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,53 Prozent ein. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 8,58 Prozent auf 122,70 EUR), Infineon (+ 6,55 Prozent auf 61,95 EUR), Scout24 (+ 6,10 Prozent auf 77,35 EUR), EON SE (+ 4,22 Prozent auf 18,88 EUR) und Siemens Energy (+ 3,94 Prozent auf 176,16 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,73 Prozent auf 1.118,60 EUR), Fresenius SE (-2,07 Prozent auf 38,70 EUR), GEA (-1,87 Prozent auf 55,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 37,14 EUR) und QIAGEN (-1,37 Prozent auf 28,41 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.088.049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,782 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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