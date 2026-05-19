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DAX im Fokus

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in Grün

20.05.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in Grün | finanzen.net

Am Mittwoch wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

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Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent höher bei 24.516,31 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,014 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,227 Prozent auf 24.345,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.400,65 Punkten am Vortag.

Bei 24.521,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.287,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 2,87 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, notierte der DAX bei 24.417,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der DAX mit 25.260,69 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 24.036,11 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,094 Prozent abwärts. Bei 25.507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,92 Prozent auf 66,53 EUR), Siemens Energy (+ 2,66 Prozent auf 172,16 EUR), Siemens (+ 1,87 Prozent auf 261,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1.227,00 EUR) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 121,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-1,62 Prozent auf 154,18 EUR), Scout24 (-1,57 Prozent auf 72,05 EUR), Symrise (-1,15 Prozent auf 75,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,07 Prozent auf 86,68 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,81 Prozent auf 49,14 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.489.739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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