Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagmittag mit Zuschlägen

DAX-Entwicklung

09.11.26 12:25 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,93 Prozent fester bei 26.060,01 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,020 Prozent auf 25.815,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25.820,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.793,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.060,01 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der DAX bei 25.087,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.319,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 23.569,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,20 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26.692,90 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 3,69 Prozent auf 39,62 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 47,27 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 201,30 EUR), Deutsche Bank (+ 2,09 Prozent auf 32,22 EUR) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen HOCHTIEF (-4,10 Prozent auf 350,60 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 43,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 41,61 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR) und Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 84,68 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.252.743 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net