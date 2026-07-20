Zuversicht in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

DAX-Entwicklung

21.07.26 09:28 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,16 Prozent höher bei 24.886,66 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 24.922,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24.846,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.886,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.933,45 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 24.985,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.270,87 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24.307,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent nach oben. Bei 25.900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,25 Prozent auf 65,44 EUR), Daimler Truck (+ 1,69 Prozent auf 43,22 EUR), Rheinmetall (+ 1,18) Prozent auf 1.002,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,00 Prozent auf 56,78 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,90 Prozent auf 42,65 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen QIAGEN (-2,00 Prozent auf 35,05 EUR), Scout24 (-1,59 Prozent auf 71,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,33 Prozent auf 34,88 EUR), Merck (-1,07 Prozent auf 133,50 EUR) und Brenntag SE (-0,93 Prozent auf 57,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 360.474 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net