Zuversicht in Frankfurt: DAX freundlich

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent stärker bei 24.606,99 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,986 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 24.370,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24.307,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.358,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.663,93 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24.702,24 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 25.043,57 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Stand von 23.934,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,276 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 156,52 EUR), Rheinmetall (+ 4,44 Prozent auf 1.224,00 EUR), QIAGEN (+ 2,87 Prozent auf 29,42 EUR), Scout24 (+ 2,61 Prozent auf 74,60 EUR) und Bayer (+ 2,54 Prozent auf 38,79 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), Continental (-1,17 Prozent auf 67,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,64 Prozent auf 49,65 EUR), Daimler Truck (-0,55 Prozent auf 39,71 EUR) und Brenntag SE (-0,20 Prozent auf 60,80 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1.591.932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 197,884 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net