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DAX-Performance

Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Der DAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Indizes
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Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,83 Prozent höher bei 25.104,12 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,803 Prozent stärker bei 25.097,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.897,45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.127,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.867,32 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.433,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.806,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.549,56 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,30 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Zalando (+ 3,36 Prozent auf 27,05 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR) und Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1.013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 41,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5.438.315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 205,506 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,91 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.