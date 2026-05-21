Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Index-Performance im Blick

Der DAX notierte heute im Plus.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA letztendlich 1,31 Prozent fester bei 24.928,39 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,050 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,657 Prozent auf 24.768,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24.606,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.676,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.943,75 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 4,60 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der DAX noch bei 24.194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25.260,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der DAX einen Wert von 23.999,17 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,11 Prozent auf 49,88 EUR), Symrise (+ 3,07 Prozent auf 80,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,06 Prozent auf 296,00 EUR) und adidas (+ 3,00 Prozent auf 154,50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Vonovia SE (-5,25 Prozent auf 21,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,89 Prozent auf 37,26 EUR), Fresenius SE (-2,83 Prozent auf 38,78 EUR), EON SE (-1,13 Prozent auf 18,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6.531.606 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net