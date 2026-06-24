Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

DAX-Entwicklung

Der DAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent höher bei 25.000,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 24.810,00 Punkte an der Kurstafel, nach 24.740,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.761,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.088,28 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,141 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.389,10 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Stand von 22.957,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der DAX einen Stand von 23.498,33 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,88 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 18,72 Prozent auf 47,00 EUR), Merck (+ 4,93 Prozent auf 147,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,56 Prozent auf 53,00 EUR), Infineon (+ 3,08 Prozent auf 82,01 EUR) und Vonovia SE (+ 2,98 Prozent auf 21,41 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-3,11 Prozent auf 71,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,99 Prozent auf 40,89 EUR), SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 240,50 EUR) und BASF (-1,26 Prozent auf 48,28 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 10.459.381 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net