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Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker

22.06.26 17:57 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker | finanzen.net

Mit dem DAX ging es schlussendlich aufwärts.

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Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent fester bei 25.151,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,201 Prozent auf 25.035,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24.985,82 Punkten am Vortag.

Bei 25.176,21 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.896,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24.888,56 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 22.380,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der DAX 23.350,55 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Zalando (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,13 Prozent auf 527,00 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR) und BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Scout24 (-2,99 Prozent auf 72,95 EUR), GEA (-2,10 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und EON SE (-1,22 Prozent auf 17,81 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.473.497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 209,242 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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