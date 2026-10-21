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Index im Blick

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161.10 EUR -1.55 EUR -0.95 %
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Airbus SE
198.64 EUR 4.28 EUR 2.20 %
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Bayer
44.55 EUR 0.76 EUR 1.74 %
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Beiersdorf AG
81.60 EUR 0.22 EUR 0.27 %
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Continental AG
67.52 EUR -0.78 EUR -1.14 %
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Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.17 EUR -0.66 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Merck KGaA
143.85 EUR -2.60 EUR -1.78 %
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Rheinmetall AG
1,017.20 EUR -38.60 EUR -3.66 %
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SAP SE
207.95 EUR 5.15 EUR 2.54 %
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Siemens AG
267.15 EUR 7.50 EUR 2.89 %
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Siemens Energy AG
133.60 EUR 3.54 EUR 2.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.22 EUR -0.80 EUR -1.14 %
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Vonovia SE
16.62 EUR 0.04 EUR 0.27 %
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Indizes
DAX 40
25,645.04 EUR 340.62 EUR 1.35 %
News | Analysen

Am Mittwoch sprang der DAX via XETRA zum Handelsende um 1,35 Prozent auf 25.647,11 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 25.295,76 Punkte an der Kurstafel, nach 25.304,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.706,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.249,96 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,416 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der DAX bei 25.575,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.011,35 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 24.330,03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1.020,00 EUR), Merck (-2,83 Prozent auf 142,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,56 Prozent auf 38,45 EUR), Continental (-1,34 Prozent auf 67,74 EUR) und Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 81,18 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8.607.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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