DAX-Performance

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent fester bei 25.431,29 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,051 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25.409,54 Zählern und damit 0,769 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.215,52 Punkte).

Bei 25.292,76 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.472,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,10 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.590,77 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 26.367,24 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 23.767,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Bei 27.001,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,85 Prozent auf 353,90 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Daimler Truck (+ 2,02 Prozent auf 43,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-1,89 Prozent auf 32,67 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 82,74 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 295,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,55 Prozent auf 38,27 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.739.368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,306 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net