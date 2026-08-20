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DAX-Performance

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.85 EUR 1.45 EUR 0.96 %
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BMW AG
58.22 EUR 0.14 EUR 0.24 %
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Brenntag SE
60.74 EUR 0.92 EUR 1.54 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.00 EUR -0.86 EUR -2.10 %
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Infineon AG
56.60 EUR 1.08 EUR 1.95 %
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MTU Aero Engines AG
357.10 EUR -3.00 EUR -0.83 %
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QIAGEN N.V.
38.06 EUR -0.64 EUR -1.67 %
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Rheinmetall AG
1,147.00 EUR -8.80 EUR -0.76 %
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SAP SE
184.34 EUR -0.86 EUR -0.46 %
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Scout24
75.95 EUR -1.00 EUR -1.30 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.14 EUR -0.72 EUR -0.96 %
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Indizes
DAX 40
26,041.97 EUR 58.93 EUR 0.23 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent fester bei 25.987,88 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,174 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25.998,95 Zählern und damit 0,061 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.983,04 Punkte).

Bei 25.983,22 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.006,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,90 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.011,35 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 24.606,77 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 24.293,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,90 Prozent aufwärts. Bei 26.573,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,70 Prozent auf 56,35 EUR), adidas (+ 0,83 Prozent auf 152,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 75,02 EUR), Brenntag SE (+ 0,69 Prozent auf 61,34 EUR) und BMW (+ 0,62 Prozent auf 58,28 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen QIAGEN (-1,69 Prozent auf 38,08 EUR), Rheinmetall (-1,60 Prozent auf 1.143,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,25 Prozent auf 40,38 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,35 EUR) und MTU Aero Engines (-1,03 Prozent auf 355,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 207.255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,566 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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