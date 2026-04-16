Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen

LUS-DAX-Entwicklung

Mit dem LUS-DAX geht es am Freitag aufwärts.

Am Freitag klettert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,94 Prozent auf 24.330,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.362,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.105,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 25.311,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21.211,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,959 Prozent abwärts. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,82 Prozent auf 157,46 EUR), Deutsche Börse (+ 2,47 Prozent auf 265,90 EUR), Scout24 (+ 2,15 Prozent auf 71,20 EUR), Airbus SE (+ 1,20 Prozent auf 173,74 EUR) und Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,28 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,12 Prozent auf 51,15 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 57,02 EUR), Heidelberg Materials (-1,47 Prozent auf 187,85 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 18,97 EUR) und Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2.602.983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 180,962 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net