LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX befand sich am Freitagabend im Aufwärtstrend.

Am Freitag gewann der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,04 Prozent auf 25.488,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.499,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.287,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 25.604,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 26.367,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 23.777,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,75 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 27.000,00 Punkte. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,85 Prozent auf 353,90 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Daimler Truck (+ 2,02 Prozent auf 43,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-1,89 Prozent auf 32,67 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 82,74 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 295,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,55 Prozent auf 38,27 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.739.368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net