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LUS-DAX-Kursverlauf

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittag

01.06.26 12:25 Uhr
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Mittag | finanzen.net

Der LUS-DAX gewinnt am Montagmittag an Wert.

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Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent fester bei 25.181,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.030,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.213,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der LUS-DAX 24.302,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.150,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.032,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 160,50 EUR), Infineon (+ 2,91 Prozent auf 83,47 EUR), RWE (+ 2,09 Prozent auf 55,70 EUR), Commerzbank (+ 1,81 Prozent auf 37,73 EUR) und Continental (+ 1,37 Prozent auf 72,34 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 1.253,40 EUR), Zalando (-2,40 Prozent auf 22,73 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 35,71 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,91 Prozent auf 36,48 EUR) und Hannover Rück (-1,81 Prozent auf 228,20 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.589.602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 205,659 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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