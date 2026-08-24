Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

LUS-DAX-Performance im Fokus

25.08.26 17:57 Uhr

Für den LUS-DAX ging es am Dienstag aufwärts.

Schlussendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent fester bei 26.272,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.347,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26.119,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25.068,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.399,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 24.279,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,94 Prozent nach oben. Bei 26.576,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 4,45 Prozent auf 80,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 285,55 EUR) und Bayer (+ 1,61 Prozent auf 49,26 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 152,60 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,68 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 80,30 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 60,74 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.417.682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net